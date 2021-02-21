مستشفى الأقصر الدولي تواصل مهمتها فى القضاء على قوائم الإنتظار .. اعرف التفاصيل

وضم الفريق الطبى الذي أجرى عمليات جراحة الأورام كل من الأستاذ الدكتور وائل عامر استاذ جراحة الاورام بجامعة سوهاج، وبرئاسة الدكتور هاني عبد الباقي استشاري الجراحة العامة ورئيس قسم الجراحة العامة، وبمساعدة الأطباء الدكتور محمد طوسون والدكتور جمال بدر اخصائيي الجراحة العامة، والدكتور إسلام العسيري مدير العمليات، وتم إجراء عدد 8 عمليات لجراحة الأورام، وكان من بينها استئصال روم بالبطن لسيدة حيث تم عمل استكشاف للبطن وتم استئصال الورم والحالة العامة للمريضة جيدة بعد اجراء الجراحة.

ومن جانبه قال الدكتور إسماعيل العربي مدير مستشفي الأقصر الدولي، إنه تم إجراء تلك الجراحات والتي تتميز بها مستشفي الاقصر الدولي بمشاركة أطباء التخدير المتميزين وهيئة تمريض العمليات والفئات المعاونة، موجهاً الشكر لجميع الأطباء وفرق التمريض المشاركين بتلك العمليات الناجحة.

وأضاف الدكتور إسماعيل العربي فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه قام أيضاً فريق طبي مكون من الدكتور أحمد طارق عثمان استشاري جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري، والدكتور أحمد بشير ناجي، والدكتور عمرو الصغير بإجراء خمس عمليات جراحية بالعمود الفقري، وكان من بين تلك الجراحات المتقدمة والتي تتميز بها مستشفي الاقصر الدولي استئصال عضروف عنقي وتركيب اقفاص كربونية لمريض يعاني من انزلاق غضروفي عنقي، حيث تم إجراء تلك الجراحات المتقدمة بمشاركة أطباء التخدير المتميزين وهيئة تمريض العمليات والفئات المعاونة.