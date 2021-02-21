مستشار مسعود بارزانى: المناطق الحدودية مع سوريا وإيران ملاذ آمن للإرهاب

كتب أحمد عرفة

قال رعد الدهلكي مستشار مسعود بارزاني الزعيم الكردى العراقى، إن المناطق الحدودية مع سوريا وإيران ملاذ آمن للإرهاب والمجرمين، موضحا أن غياب المخضرمين بالحياة السياسية أثّر على البلاد وعلى الوضع الأمني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف مستشار مسعود بارزاني، أن الميليشيات تريد تحويل البرلمان إلى مجلس تنفيذي لها، موضحا أن استهداف إربيل أظهر تمدد النظام الميليشيوي وحكم "اللادولة".

وأشار مستشار مسعود بارزاني، إلى أن الأجنحة المسلحة ستحرق البلاد وتنقلها إلى "اللا دولة"، لافتا إلى أن العراق يعيش في فوضى بسبب الميليشيات وتدخلات إيران وتركيا.

وقال رعد الدهلكي إن الولايات المتحدة الأمريكية نظام مؤسساتي ليس مرتبطا بالأشخاص أكان دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق أو الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، مشيرا إلى أن البيت الشيعي العراقي أول من سيتأثر ويدفع ثمن انتهاكات الميليشيات.

وتابع مستشار مسعود بارزاني، أن ممارسات الميليشيات وانتهاكاتها تؤثر على مستقبل البيت الشيعي، لافتا إلى أن الهجوم الصاروخي على أربيل رسالة من المجرمين بألا منطقة آمنة.

وأوضح مستشار مسعود بارزاني أن العملية السياسية متصدعة واستهداف إيران لأربيل رسالة لتكريس مفهوم "اللا دولة"، لافتا إلى أن السلاح المنفلت والأيادي الخارجية سبب رئيسي للأزمات.