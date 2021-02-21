مستشار الأمن القومى الأمريكى: بدأنا اتصالات مع إيران حول الأمريكيين المحتجزين

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعتبر ملف الأمريكيين المعتقلين في إيران أولوية.
وأضاف سوليفان في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد أن واشنطن بدأت التواصل مع إيران فيما يتعلق بالأمريكيين المحتجزين هناك.
وأوضح سوليفان أن الرسالة التي يتم إيصالها لإيران حاليا، هي أن الولايات المتحدة لن تقبل باستمرار طهران احتجاز أمريكيين بهذه الطريقة، وأن واشنطن عازمة على إعادة هؤلاء المحتجزين بسلامة لعائلاتهم.
مستشار الأمن القومى الأمريكى: بدأنا اتصالات مع إيران حول الأمريكيين المحتجزينالأحد، 21 فبراير 2021 09:24 م
الرئيس الأمريكى جو بايدن
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعتبر ملف الأمريكيين المعتقلين في إيران أولوية.
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