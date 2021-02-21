محافظ الشرقية يتابع أعمال النظافة والتجميل بمدينة الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شوارع مدينة الزقازيق للوقوف على أعمال النظافة والتجميل ومتابعة رفع الإشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين والتأكد من إلتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحدده لهم تنفيذاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التى إتخذتها الدولة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بشوارع التجنيد - الزراعة - أسفل كوبرى الصدر والمؤديه للمنطقه الآثريه بتل بسطه بمدينه الزقازيق، وذلك فى إطار تنفيذ مشروع إحياء مسار رحلة العائله المقدسه، والذى يُعد من المشروعات القومية الهامة التى توليها المحافظة إهتماماً بالغاً لتعزيز فرص تنمية الخدمات السياحية على أرض الشرقية.

إطمأن المحافظ على أعمال التطوير الجارية بالشوارع المؤدية للمنطقة من إستكمال لأعمال الرصف والتجميل ورفع كفاءة الطرق و زراعة النخيل ووضع اللافتات الإرشاديه للطرق مشدداً على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال وإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على نقط المسار.

وجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينه الزقازيق بمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع أكوام القمامه أولا بأول من الشوارع والميادين لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين.

رافق المحافظ فى الجولة سعد الفرماوى السكرتير العام العام واللواء السيد عبد المعطى الخببر الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات و نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق و محمد محمود رئيس حى أول و عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام.