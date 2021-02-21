اليوم السابع
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مع محافظ القاهرة..

قطاع الأعمال تبحث تسريع إجراءات تطوير فندقى شبرد والكونتيننتال

الأحد، 21 فبراير 2021 04:03 م
قطاع الأعمال تبحث تسريع إجراءات تطوير فندقى شبرد والكونتيننتال محافظ القاهرة
كتب عبد الحليم سالم

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بحثت وزارة قطاع الأعمال العام، مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأحد، عددًا من الموضوعات والملفات المشتركة.

وعقدت الوزارة اجتماعًا مع المحافظ، بحضور عدد من قيادات محافظة القاهرة والشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة للوزارة.

وتم خلال الاجتماع بحسب بيان الوزارة التباحث حول التراخيص المطلوبة لهدم مبنى الملحق الخلفي لفندق شبرد - حيث تم الانتهاء من الحصول على كافة الموافقات من الجهات المختصة - ولزيادة الطاقة الفندقية وإضافة جراج للسيارات، في ضوء إجراءات تطوير الفندق ورفع مستواه من 4 نجوم إلى 5 نجوم.

كذلك تم مناقشة كيفية العمل على دفع الاستثمار لإعادة إنشاء فندق الكونتنينتال التاريخي في ميدان الأوبرا، في إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة الخديوية، حيث كان قد تم إعداد خطة متكاملة لإعادة بناء الفندق بالتصميم الأصلي ونفس الطراز المعماري المميز الذي أنشئ عليه في عام 1870.


وزير قطاع الاعمال

محافظ القاهرة

فندق شبرد

فندق كونتيننتال

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