اليوم السابع
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طوابير من البشر والسيارات للحصول على المياه النظيفة بولاية تكساس الأمريكية.. صور

الأحد، 21 فبراير 2021 02:51 م
طوابير من البشر والسيارات للحصول على المياه النظيفة بولاية تكساس الأمريكية.. صور توزيع المياه المعبأة فى تكساس
كتبت ريم عبد الحميد

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لا تزال ولاية تكساس، ثانى أكبر الولايات الأمريكية تعانى من تداعيات العاصفة الشتوية القارصة، التى بدأت قبل أكثر من أسبوع وأدت إلى انقطاع واسع للكهرباء عن ملايين المنازل لعدة أيام، ثم أزمة فى انقطاع المياة عن حوالى نصف سكان الولاية، 7 مليون نسمة، والتى لا تزال مستمرة حتى الآن.

طوابير للحصول على الماء
طوابير للحصول على الماء

 

طوابير طويلة من السيارات
طوابير طويلة من السيارات

وازدحم سكان الولاية سواء على أقدامهم أو فى سياراتهم من أجل الحصول على المياه النظيفة، بعد أن أصدرت الولاية اشعارات الأسبوع الماضى توصى بضرر على الماء قبل استخدامه بسبب توقف محطات معالجة المياه.

طوابير للحصول على المياه
طوابير للحصول على المياه

 

أمريكيون ينتظرون للحصول على المياه
أمريكيون ينتظرون للحصول على المياه

 

وكانت الأجواء المتجمدة غير المعتادة فى تكساس والجنوب قد أدت إلى كسر المئات من أنابيب المياه بعدما تمدد الماء داخلها بتجمده.

 

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وافق أمس، الجمعة، على إعلان ولاية تكساس "منطقة كوارث" حيث تكافح الولاية مع تداعيان انقطاع التيار الكهربائى على نطاق واسع لأيام ونقص المياه النظيفة وسط ظروف الشتاء القارص ، حسبما أعلنت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية.

مساعى للحصول على المياه
مساعى للحصول على المياه

يوفر الإجراء تمويلًا فيدراليًا للأفراد في تكساس، ومنحًا للإسكان المؤقت وإصلاحات المنازل والقروض منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، ويعتزم الرئيس زيارة تكساس في أقرب وقت الأسبوع المقبل لتقييم الاستجابة الفيدرالية للأزمة.

غلى الماء قبل شربه بسبب توقف محطات معالجة المياه
غلى الماء قبل شربه بسبب توقف محطات معالجة المياه

 

وتسبب الطقس البارد فى وفاة نحو 31 شخصا على الأقل فى الولاية، حيث توفى بعضهم بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون أثناء التدفئة، بينما توفى آخرون بسبب انخفاض حرارة الجسم أو حوادث المرور، ولم يتم بعد تحديد هوية معظم الضحايا فى الوقت الحاضر.


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