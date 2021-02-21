طقس الخليج.. ممطر فى السعودية ومعتدل فى الكويت وغائم فى الامارات

كتب: أحمد علوى

تشهد منطقة الخليج انخفاض فى درجات الحرارة، فمن المتوقع اليوم أن يكون الطقس فى الامارات انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وأمطار رعدية فى السعودية ، ومعتدل فى الكويت.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، تأثر 11 منطقة بالمملكة، اليوم الاحد، بهطول أمطار رعدية مقترنة بنشاط في الهواء السطحية.

وصرح «الوطني للأرصاد»، في بيان صادر عنه، إن أنحاء نجران، جازان، صعب والباحة والأجزاء الشرقية من مكان مكة المكرمة، ومناطق «العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية، القصيم، حائل والمساحة الشرقية وأجزاء من مساحة الأطراف الحدودية التي بالشمال والمرتفعات الجنوبية الغربية»، تتأثر الاحد بهطول أمطار رعدية مقترنة بنشاط في الهواء السطحية.

ولم يستبعد «الوطني للأرصاد» تكوّن الغشاوة طوال الليل وساعات الغداة القادم قبل أوانه على أجزاء من بين المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وفيما يتعلق لحالة البحر الأحمر، ذكر «الوطني للأرصاد»، أن الهواء السطحية سوف تكون شمالية غربية إلى شمالية بشكل سريع تتنوع بين 18-44كم/ساعة، مع مبالغة الموج بين متر إلى 2 متر ونصف المتر.

وعلى الخليج العربي، سوف تكون الهواء السطحية شمالية غربية إلى شمالية، بشكل سريع تتفاوت بين 18-42 كم/ساعة، وتزايد الموج بين متر إلى 2 متر، أما البحر فسيكون معتدل الموج إلى مائج.

الكويت:

ويكون الطقس فى الكويت معتدل نهارا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

ومائل للبروده ليلا إلى بارد و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة مع فرصة لرذاذ على المناطق الجنوبية .

الامارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الامارات أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والشمالية، ورطباً ليلاً، وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب، أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون شمالية - غربية 15 - 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

وقال المركز، في نشرته اليومية، إن الموج في الخليج العربي سيكون مضطرباً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 21:49، والمد الثاني عند 07:53، والجزر الأول عند الساعة 15:18، والجزر الثاني عند الساعة 23:36، وفي بحر عمان سيكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 18:58، والثاني عند الساعة 03:15، والجزر الأول عند الساعة 11:16، والجزر الثاني عند الساعة 23:28.