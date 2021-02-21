اليوم السابع
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ضبط طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة في القاهرة

الأحد، 21 فبراير 2021 01:53 م
ضبط طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة في القاهرة لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب ثلاجة بحوزته طن لحوم فاسدة ومجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقت مباحث التموين، بلاغا يفيد بضبط (طن "مصنعات لحوم" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.


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