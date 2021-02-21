سقوط صاحب محل بحوزته طن سكر تموينى قبل بيعه في السوق السوداء بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على صاحب محل بحوزته طن سكر تموينى و320 عبوة زيت قبل بيعها بالسوق السوداء ، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت إدارة التموين بالقاهرة ، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، بلاغا بضبط (1,2 طن "سكر تموينى" – 320 عبوة "زيت تموينى" مخصصة ربطاً للصرف على البطاقات التموينية قام بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة)، وتمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل بدال تموينى) بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.