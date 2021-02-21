اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 02:11 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط صاحب محل بحوزته طن سكر تموينى قبل بيعه في السوق السوداء بالقاهرة

الأحد، 21 فبراير 2021 02:05 م
سقوط صاحب محل بحوزته طن سكر تموينى قبل بيعه في السوق السوداء بالقاهرة متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على صاحب محل بحوزته طن سكر تموينى و320 عبوة زيت قبل بيعها بالسوق السوداء ، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت إدارة التموين بالقاهرة ، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، بلاغا بضبط (1,2 طن "سكر تموينى" – 320 عبوة "زيت تموينى" مخصصة ربطاً للصرف على البطاقات التموينية قام بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة)، وتمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل بدال تموينى) بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 

 


اخبار الحوادث

حملة تموينية

امن القاهرة

بيع سلع تموينية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة