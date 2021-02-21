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روس أتوم تفتتح مهرجانا للعلوم فى القاهرة وتنظم جلسة عن الطاقة النووية

الأحد، 21 فبراير 2021 11:37 ص
روس أتوم تفتتح مهرجانا للعلوم فى القاهرة وتنظم جلسة عن الطاقة النووية روس اتوم
كتب محمد أحمد طنطاوى

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أعلنت مؤسسة روس اتوم، المسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية، افتتاح "مهرجان العلوم 2021 بالقاهرة"، اليوم الأحد، فى ضوء العمل المتواصل الذى تبذله بعد إعلانها سنة 2021 عام العلوم، واهتمامها بتعلم الطلاب والدارسين بالطاقة النووية واستخداماتها السلمية. 

 

وأقامت المؤسسة المسئولة عن تأسيس محطة الضبعة النووية معرضا لصور من صناعات وتقنيات مختلفة للطاقة النووية بداية من الوقود النووى، حتى المفاعلات العائمة، ضمن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، يحاضر فيها ألكسندر فرونكوف، مدير عام مؤسسة روس اتوم فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

 

وتناول اللقاء المنعقد فى المركز الثقافى الروسى جلسة دراسية علمية عن كيفية الدراسة فى روسيا، والحوافز التى يمكن أن يستفيد بها الطلاب المصريين من الدراسة فى روسيا. 

 

يذكر أن مصر تبنى محطة نووية من الجيل الثالث المطور، تعمل بتقنية الماء المضغوط، تضم 4 مفاعلات من تصميم وإنتاج مؤسسة روس اتوم العالمية، ومن المنتظر أن يدخل المفاعل الأول الخدمة فى العام 2026، لتصبح مصر عضوًا داخل النادى النووى العالمي. 

 

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