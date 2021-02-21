اليوم السابع
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رئيس "مياه المنوفية" يتفقد سير العمل داخل ديوان عام الشركة

الأحد، 21 فبراير 2021 04:17 م
رئيس "مياه المنوفية" يتفقد سير العمل داخل ديوان عام الشركة رئيس مياه المنوفية يتفقد سير العمل داخل ديوان عام الشركة
المنوفية - محمود شاكر

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قام المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، اليوم الأحد، بالمرور على عدد من الإدارات التابعة لديوان عام الشركة لمتابعة ما يتم من أعمال والتأكد من حسن سير العمل وانتظامه والتكامل بين مختلف الإدارات من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.

ووجه "نجيب"، جميع العاملين بضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتكاتف الجهود بين الإدارات المختلفة والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لإنجاز الأعمال الموكلة بشكل سريع ومنظم.

وشدد نجيب، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، فيما يخص مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"والالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على مبدأ التباعد الاجتماعي.

 

 


مياه المنوفيه

شركه المياه

الكمامات

فيروس كورونا

التباعد الاجتماعى

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