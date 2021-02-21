رئيس لجنة مكافحة كورونا: مصر أول دولة أفريقية تتلقى لقاحات كورونا

كتبت أمل علام

أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العالمية لمكافحة فيروس كورونا، في تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أننا وصلنا إلى مرحلة الاستقرار الوبائى خلال الثلاثة أسابيع المقبلة، وهى مرحلة الحذر، لذلك لابد من زيادة وعى المصريين، واتباع الإجراءات الاحترازية، موضحًا أن مصر أول دولة أفريقية تتلقى لقاحات كورونا.

وقال، استطاعت مصر أن تمر من الموجة الثانية بدون أن تصل إلى مرحلة الإغلاق، وبدون أن يتأثر الاقتصاد، لذلك نرجو من المصريين أن يلتزموا بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف أننا قربنا من استلام ملايين الجرعات من لقاحات كورونا، والتي تمت الموافقة عليها، ويتم حاليًا إجراء دراسات عليها وهم لقاح أسترازينيكا، ولقاح سبوتنيك الروسى، وسينوفارم الصينى، وأنهينا تطعيم الأطباء والفئات المعاونة، وخلال أيام أو أسابيع سنبدأ بأصحاب الأمراض المزمنة، وهى مرحلة مبشرة، لذلك نطالب بالتسجيل من أصحاب الأمراض المزمنة بموقع الوزارة للحصول على اللقاح.

وأوضح، أن جميع اللقاحات تحت الدراسة، وتعاقدنا على لقاح سينوفارم الصينى، واللقاح الروسى، ولقاح استرازينيكا، وسيتم وصولهم لمصر قريبا، مضيفًا: نحن مع تعدد مصادر اللقاحات.

وقال، إن جميع الأطباء بمستشفيات العزل تلقوا اللقاح، لأن تلقى اللقاح اختياريا وليس إجباريًا، موضحًا أن جميع من طلب تلقى اللقاح أخذه، وحاليًا ندعم أطباءنا بالمستشفيات الجامعية، وسنبدأ بتطعيم أصحاب الأمراض المزمنة خلال أسابيع قليلة وسيتم تطعيم جميع المواطنين بعد الانتهاء من الفئات الأكثر عرضه للإصابة.

وأشار إلى أن مصر كانت أول دولة أفريقية تتلقى اللقاحات، وأنهينا المرحلة الأولى في وقت قياسي، والمرحلة الثانية ستكون في وقت أسرع، والكل سيأخذ اللقاحات في المستقبل القريب، موضحا إن العالم كله يسير في مراحل لتلقى اللقاح.