حملة تطهير بشوارع الدلنجات بالبحيرة ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.. صور

البحيرة - ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار حملات التعقيم بشوارع وميادين المحافظة وكافة المنشآت والمصالح ومتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد على النظافة العامة وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم بالمنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة مجدى إبراهيم حملة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى حملات مماثلة للوقوف على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والخاصة بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وخاصة بالمواقف والكافتريات .



حملة تطهير بشوارع الدلنجات بالبحيرة (2)



حملة تطهير بشوارع الدلنجات بالبحيرة (3)



حملة تطهير بشوارع الدلنجات بالبحيرة (4)



حملة تطهير بشوارع الدلنجات بالبحيرة (5)



حملة تطهير بشوارع الدلنجات بالبحيرة (6)