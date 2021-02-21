تنفيذ صيانة وتركيب أعمدة إنارة لعدد من قرى محافظة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، بعمل صيانة بخط الإنارة بطريق اشليم - كفر السلامية بداية من مستودع الأنابيب باشليم حتى مدخل قرية كفر السلامية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة عمل الصيانة اللازمة للأعمدة الكهربائية للحد من المخاطر وتحسين الرؤية البصرية وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.



صيانة أعمدة الإنارة صيانة أعمدة الإنارة

كما تم عمل صيانة وتركيب كشافات إنارة جديدة بمحطة الصرف الصحى بقرية اشليم، بالإضافة إلى تركيب 10 أعمدة جديدة بطريق الساحل ورفع الأعمدة القديمة بقرية شبرابخوم.

كما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء بمتابعة صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرى المركز، وفى منوف قامت الوحدة المحلية بصيانة لوحات وكشافات الإنارة بطريق برهيم – منوف وكذا صيانة أعمدة الإنارة بنطاق الحامول، وفى مدينة سرس الليان قامت الوحدة المحلية بصيانة أعطال الكشافات بطريق سكة الجزائر (الطريق الجديد) وحوض القاضي، كما تم التأكد من عزل الأعمدة والنزلات الكهربائية وذلك للحد من المخاطر وتحسين الرؤية البصرية.