اليوم السابع
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تعليم القليوبية يستعد لاستقبال الطلاب للامتحانات والفصل الدراسي الثاني

الأحد، 21 فبراير 2021 12:01 م
تعليم القليوبية يستعد لاستقبال الطلاب للامتحانات والفصل الدراسي الثاني سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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عقدت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا لمتابعة استعدادات استقبال الطلاب في إطار عقد الامتحانات، وأيضا لبدء الفصل الدراسي الثاني ومن خلال المتابعة الميدانية المستمرة والدائمة لمدارس القليوبية، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أن جميع المدارس تقوم بإجراء الانتهاء من أعمال الصيانة داخل المدارس، كما تقوم بتعقيم جميع الفصول والممرات بين الفصول تمهيدا لعقد لجان الامتحانات لصفوف النقل تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الوزارة في هذا الشأن.

وتابعت المديرية، أنه يتم المتابعة اليومية للمدارس والإدارات التعليمية لمعرفة أي أضرار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية التي مرت بها البلاد في الأيام السابقة، كما شددت وكيل المديرية علي ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظا علي سلامة أفراد المنظومة التعليمية، والعمل علي توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلبة والطالبات لعقد الامتحانات.


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