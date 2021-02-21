بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد نتيجة مسابقة أئمة مساجد النذور وعلماء التفسير

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم حجب جائزة مسابقة علماء التفسير لعدم تحقيق أى من المتسابقين للدرجة المطلوبة .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اعتمد إيفاد الشيخ أحمد عبد المالك أحمد عبد الحكيم إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بجامعة موسى بن بيق بجمهورية موزمبيق، وذلك فى إطار دور مصر الريادى والاهتمام بالعمق الاستراتيجى الأفريقى ودور وزارة الأوقاف الدعوى فى نشر الفكر الوسطى المستنير وتفكيك الفكر المتطرف فى مختلف دول العالم.

كما اعتمد وزير الأوقاف أيضا إيفاد كلا من :"الشيخ بدرى مرسى نور محمد إمام وخطيب بأوقاف أسوان للعمل بالمركز الإسلامى المصرى – دار السلام بدولة تنزانيا ، والشيخ أحمد مجاهد عبد الرحمن عبدالله إمام وخطيب بأوقاف أسوان للعمل بالمركز الإسلامى المصرى – دار السلام بدولة تنزانيا، والشيخ/ مصطفى عثمان أحمد عثمان إمام وخطيب بأوقاف أسيوط للعمل بمدينة فومبان بدولة الكاميرون، والشيخ/ إبراهيم فكرى عبداللاهى أحمد إمام وخطيب بأوقاف الأقصر للعمل لدى الجمعية الخيرية الإسلامية ميكاو بدولة كولومبيا.