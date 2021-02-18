وزير الأوقاف يعتمد إيفاد 5 أئمة جدد إلى أفريقيا وكولومبيا

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، إيفاد الشيخ أحمد عبد المالك أحمد عبد الحكيم إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بجامعة موسى بن بيق بجمهورية موزمبيق، وذلك فى إطار دور مصر الريادى والاهتمام بالعمق الاستراتيجى الأفريقى ودور وزارة الأوقاف الدعوى فى نشر الفكر الوسطى المستنير وتفكيك الفكر المتطرف فى مختلف دول العالم.

وبحسب بيان للوزارة اليوم اعتمد وزير الأوقاف أيضا إيفاد كلا من :"الشيخ بدرى مرسى نور محمد إمام وخطيب بأوقاف أسوان للعمل بالمركز الإسلامى المصرى – دار السلام بدولة تنزانيا , والشيخ أحمد مجاهد عبد الرحمن عبدالله إمام وخطيب بأوقاف أسوان للعمل بالمركز الإسلامى المصرى – دار السلام بدولة تنزانيا , والشيخ/ مصطفى عثمان أحمد عثمان إمام وخطيب بأوقاف أسيوط للعمل بمدينة فومبان بدولة الكاميرون , والشيخ/ إبراهيم فكرى عبداللاهى أحمد إمام وخطيب بأوقاف الأقصر للعمل لدى الجمعية الخيرية الإسلامية ميكاو بدولة كولومبيا.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اعتمد أمس الأربعاء إيفاد 7 موفدين، "إمام و6 قراء"، من وزارة الأوقاف إلى كندا لإحياء ليالى شهر رمضان1442هـ ليصبح عدد الموفدين لإحياء ليالى شهر رمضان1442هـ (16) موفدًا حتى تاريخه، مشددة عليهم التوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لاستلام قرار الإيفاد، و هم:

1. إبراهيم مسعد عبد الحميد بلتاجي

إمام وخطيب

القاهرة

2. أحمد فهيم إبراهيم الغرباوي

قارئ

الغربية

3. محمد المهدى نجاتى طه إسماعيل

قارئ

القاهرة

4. رمضان عبدالله موسى محمد

قارئ

الشرقية

5. زين العابدين سعد محمود

قارئ

القليوبية

6. محمد رمضان يونس جاد

قارئ

الدقهلية

7. بركات محمد أحمد جاد

قارئ

الشرقية