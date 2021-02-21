الهند تتجه لفرض حظر تجول للحد من كورونا وزيادة اختبارات RT-PCR

كتب - محمود جلال

أعلنت بعض الولايات الهندية عزمها فرض حظر تجول للسيطرة على فيروس كورونا فى البلاد، وأكد فيجاي واديتيوار رئيس حكومة ولاية ماهاراشترا هي ثالث أكبر ولايات الهند من حيث المساحة، أن حكومته تخطط لفرض حظر تجول ليلي لمدة 12 ساعة بين الساعة 5 مساءً و5 صباحًا إذا استمرت حالات فيروس كورونا فى الانتشار بشكل متسارع. وفقًا لما نشر فى موقع thehealthsite.

وأوضح رئيس حكومة ولاية ماهاراشترا أنه أثناء حظر التجول، سيتم إغلاق جميع الأماكن المزدحمة مثل قاعات الزواج والأسواق وقاعات السينما، مشيرًا إلى أن قاعات الزفاف التي تنتهك معايير فيروس كورونا وتسمح بأكثر من 50 شخصًا ستكون عقوبته كبيرة، مضيفًا أنه سيعقد اجتماعًا بهذا الصدد مع رئيس بلدية مومباي كيشوري بيدنيكار الأسبوع المقبل.

جدير بالذكر أن هناك ارتفاعًا مفاجئًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أجزاء مختلفة من الهند في الأيام القليلة الماضية، وبحسب وزارة الصحة ورعاية الأسرة، سجلت البلاد 14264 حالة إصابة جديدة و90 حالة وفاة أخرى بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



تشهد الهند عودة ظهور إصابات فيروس كورونا وتزيد من مراقبة RT-PCR

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروسكورونا في البلاد إلى 1.09.91.651 مليون، بما في ذلك 1.56302 حالة وفاة، تم الإبلاغ عن عودة ظهور عدوى فيروس كورونا في ما يصل إلى ست ولايات هندية - ولاية كيرالا وماهاراشترا وتشهاتيسجاره وماديا براديش والبنجاب وجامو وكشمير.

وتساهم ولايتى كيرالا ومهاراشترا معًا بأكثر من 74% من الحالات النشطة لكورونا، حيث يتراوح متوسط ​​الحالات الأسبوعية في ولاية كيرالا بين 42000 كحد أقصى و34800 حالة في الأسابيع الأربعة الماضية، في ولاية ماهاراشترا ، زادت الحالات الأسبوعية من 18200 إلى 21300 في الأسابيع الأربعة الماضية.

من جهة أخرى نصحت وزارة الصحة الاتحادية جميع الولايات والأقاليم الاتحادية بتحسين اختبارالتفاعل البوليميرى المتسلسل لفيروس كوروناRT-PCR وكذلك تحسين تدابير المراقبة والاحتواء. وطُلب منهم إعادة التركيز على 4 مجالات رئيسية:

1- زيادة اختبارات RT-PCR لتحسين أرقام الاختبارات الإجمالية.

2- مراقبة صارمة وشاملة واحتواء صارم في مناطق مختارة.

3- المراقبة المنتظمة للسلالات الجديدة من خلال الاختبار وتسلسل الجينوم ، بالإضافة إلى مجموعة الحالات الناشئة.

4- الإدارة السريرية في المناطق التي تسجل معدلات وفيات أعلى.