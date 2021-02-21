الناجى الوحيد بحادث تسمم شاب على يد صديقه بالإسماعيلية يروى التفاصيل.. فيديو

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، حوارا من خلال بث مباشر مع الشاهد الرئيسى في قضية قيام شاب بقتل صديقه العامل بأحدى مصانع الملابس الجاهزة بالإسماعيلية، بعد أن وضع السم له في الجاتوه، والذى كشف خلاله تفاصيل جديدة ومثيرة حول الواقعة.
وقال عبده طبنجة، الشاهد الرئيسى في القضية، إن المتهم وصل إلى الكافتيريا قبل وصول المجنى عليه بعشرة دقائق، وطلب 2 نسكافيه، وكان معه علبة جاتوه، ثم جلس الإثنين مع بعض لمدة 10 دقائق، وحاسب المجنى عليه، قائلًا لعامل الكافتيريا وزع هذا الجاتوه المتبقي على الأشخاص الموجودين وأنصرفوا.
وأضاف الشاهد في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المجنى عليه عقب خروجه من الكافتيريا بـ 200 متر، شعر بآلام وطلب من صديقه (الجانى)، أن يشرب مياه وأحضر له زجاجة مياه ثم وقع المجنى عليه على الأرض من شدة الآلم، ثم قام الجانى بالوقوع على الأرض من أجل خداع من حوله أنه تعرض أيضًا لتسمم، وقام الحاضرين بمحاولة إسعافهم وتم نقلهم إلى مستشفى الصدر المخصص للطوارئ، وهناك قام الجانى بالحصول على ألف جنيه كانت في حوزة المجنى عليه، ثم دخلا سويًا إلى حمام المستشفي وأعطاه بعض السم في فمه قائلًا له، إنه علاج، وهو ما أدى إلى إنهاء حياته على السريع، بعدها هرب الجانى إلى محافظة الشرقية، رغم أنه مقيم بدائرة مركز أبو صوير، حتى تمكن رجال المباحث من القبض عليه.
وقال سمير الجزار، الشاهد الثانى في القضية، وصاحب الكافتيريا التى شهدت الواقعة، إن المجنى عليه سبق وأن قام بوضع السم في العصير ومنحه لزملائه في العمل بمصنع الملابس، ووقتها تم قفل القضية بعد تعافى المصابين بالتسمم، حسب تحريات المباحث حول الجانى، مشيرًا إلى أن الجانى أثناء تمثيل الجريمة، لم يظهر عليه علامات الحزن أو الزعل، بل قال رجال المباحث والنيابة، باستهزاء "محدش يقعد على هذه الترابيزة مرة أخرى حتى لا يتسمم".
أضاف الشاهد الثانى، أنه قام بتسليم النيابة هارد كاميرات المراقبة، والتى قامت بتصوير واقعة تناول المجنى عليه الجاتوه المسمم.
من جانبه قال المتهم بقتل صديقه، في الإسماعيلية، أول أمس الجمعة، إنه تخلص من صديقه بوضع "السم" له في قطعة جاتوه، بعد أن تم استدراجه على قهوة بالموقف العمومى لمحافظة الإسماعيلية.
وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة التي أشرف عليها شريف معتز، رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية، أنه قرر التخلص من صديقه بسبب كثرة مطالبته بسداده دين 500 جنيه وافتضح أمره بين بعض زملائه، وقام المجنى عليه خلال نقل صديقه المجنى عليه لمستشفي الصدر، استولى من "حافظة نقوده" على مبلغ مالي آخر قيمته ألف وتركه في المستشفى وفر هاربًا، وقام بالتخلص من باقي السم الذى كان بحوزته في حمام المستشفي.
وأنهت النيابة العامة في الإسماعيلية وقائع تمثيل الجريمة بإحدى المقاهي في نطاق قسم ثالث الإسماعيلية، فيما استمعت النيابة إلي أقوال المتهم بارتكاب الواقعة "زميل المجني" في العمل وشاهد الواقعة عامل في إحدى المقاهي.
وأمرت نيابة الإسماعيلية بدفن جثمان عامل فى أحدى مصانع الملابس الجاهزة بالإسماعيلية قُتل علي يد صديقه أول أمس الجمعة "مسومًا" بعد خلاف بينهما علي 500 جنيه.
واستمعت نيابة ثان وثالث الإسماعيلية برئاسة شريف معتز، إلي أقوال المتهم بارتكاب الواقعة "زميل المجني" في العمل وشاهد الواقعة عامل في إحدى المقاهي، بموقف الإسماعيلية العمومى.
كشفت تحريات مباحث قسم قالث الإسماعيلية، تفاصيل مصرع "سامي.م.س" 30 عامًا، عامل بأحدة مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار بالإسماعيلية، على يد صديقه الذى وضع له السم فى "الجاتوه"، وهو ما أدى إلى مصرعة، بعد نقلة إلى مستشفى الصدر، وتبين من التحريات قيام قيام صديقة 22 عام، بوضع له السم فى قطعة جاتوه والتى أنهت حياته بسبب مطالبته له بمبلغ مالى كان قد اقترضه منه قيمته 500 جنيه.
وقال مصدر إن المتوفى متزوج وله طفلين، ولد 5 سنوات وبنت 3 أعوام، وكان يعمل في إحدى شركات الملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار في الإسماعيلية.
وعقب ضبط القاتل، تبين أنه صديق الضحية، ويبلغ 22 عامًا، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه مدين للمجنى عليه بـ500 جنيه ولعدم مقدرته على سداده عقد العزم على التخلص منه فاشترى قطع جاتوه ودس مادة سامة بها وقدمها له أثناء جلوسهما بمقهى بالموقف العمومى بمحافظة الإسماعيلية، وعقب تناولها شعر بحالة إعياء نقله للمستشفى إلا أنه توفى واستولى منه على 1000 جنيه، تم بإرشاده ضبط المادة السامة والمبلغ المالى المستولى عليه.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه مدين للمجنى عليه بـ500 جنيه ولعدم مقدرته على سداده عقد العزم على التخلص منه فاشترى قطع جاتوه ودس مادة سامة بها وقدمها له أثناء جلوسهما بالمقهى، وعقب تناولها شعر بحالة إعياء نقله للمستشفى إلا أنه توفى واستولى منه على 1000 جنيه، تم بإرشاده ضبط المادة السامة والمبلغ المالى المستولى عليه، تمت إحالة المتهم للنيابة العامة التى تولت التحقيق.
كان قد تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بمصرع "سامى.م.س"، 30 عامًا عامل فى الاستثمار إثر تناوله قطعة جاتوه، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء رشاد الغمراوى، مدير مباحث الإسماعيلية والعميد خالد حبيب، رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد سكر، رئيس مباحث قسم ثالث، وتوصلت التحريات إلى أن خلاف بين المجنى عليه وأحد أصدقائه بسبب 500 جنيه، دفعه إلى وضع السم له قطع من الجاتوه وقدمها له، وتوصل فريق البحث الجنائى لهوية الجانى، وتبين أنه زميل للمجنى عليه فى العمل بإحدى شركات الاستثمار.
وتمكنت حملة مكبرة بمشاركة النقباء أحمد المراكبى ومحمد النجار ومروان منصور، من القبض على المتهم بعد محاولة اختبائه.
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