الناجى الوحيد بحادث تسمم شاب على يد صديقه بالإسماعيلية يروى التفاصيل.. فيديو

وقال عبده طبنجة، الشاهد الرئيسى في القضية، إن المتهم وصل إلى الكافتيريا قبل وصول المجنى عليه بعشرة دقائق، وطلب 2 نسكافيه، وكان معه علبة جاتوه، ثم جلس الإثنين مع بعض لمدة 10 دقائق، وحاسب المجنى عليه، قائلًا لعامل الكافتيريا وزع هذا الجاتوه المتبقي على الأشخاص الموجودين وأنصرفوا.

وأضاف الشاهد في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المجنى عليه عقب خروجه من الكافتيريا بـ 200 متر، شعر بآلام وطلب من صديقه (الجانى)، أن يشرب مياه وأحضر له زجاجة مياه ثم وقع المجنى عليه على الأرض من شدة الآلم، ثم قام الجانى بالوقوع على الأرض من أجل خداع من حوله أنه تعرض أيضًا لتسمم، وقام الحاضرين بمحاولة إسعافهم وتم نقلهم إلى مستشفى الصدر المخصص للطوارئ، وهناك قام الجانى بالحصول على ألف جنيه كانت في حوزة المجنى عليه، ثم دخلا سويًا إلى حمام المستشفي وأعطاه بعض السم في فمه قائلًا له، إنه علاج، وهو ما أدى إلى إنهاء حياته على السريع، بعدها هرب الجانى إلى محافظة الشرقية، رغم أنه مقيم بدائرة مركز أبو صوير، حتى تمكن رجال المباحث من القبض عليه.

وقال سمير الجزار، الشاهد الثانى في القضية، وصاحب الكافتيريا التى شهدت الواقعة، إن المجنى عليه سبق وأن قام بوضع السم في العصير ومنحه لزملائه في العمل بمصنع الملابس، ووقتها تم قفل القضية بعد تعافى المصابين بالتسمم، حسب تحريات المباحث حول الجانى، مشيرًا إلى أن الجانى أثناء تمثيل الجريمة، لم يظهر عليه علامات الحزن أو الزعل، بل قال رجال المباحث والنيابة، باستهزاء "محدش يقعد على هذه الترابيزة مرة أخرى حتى لا يتسمم".

أضاف الشاهد الثانى، أنه قام بتسليم النيابة هارد كاميرات المراقبة، والتى قامت بتصوير واقعة تناول المجنى عليه الجاتوه المسمم.

من جانبه قال المتهم بقتل صديقه، في الإسماعيلية، أول أمس الجمعة، إنه تخلص من صديقه بوضع "السم" له في قطعة جاتوه، بعد أن تم استدراجه على قهوة بالموقف العمومى لمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة التي أشرف عليها شريف معتز، رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية، أنه قرر التخلص من صديقه بسبب كثرة مطالبته بسداده دين 500 جنيه وافتضح أمره بين بعض زملائه، وقام المجنى عليه خلال نقل صديقه المجنى عليه لمستشفي الصدر، استولى من "حافظة نقوده" على مبلغ مالي آخر قيمته ألف وتركه في المستشفى وفر هاربًا، وقام بالتخلص من باقي السم الذى كان بحوزته في حمام المستشفي.

وأنهت النيابة العامة في الإسماعيلية وقائع تمثيل الجريمة بإحدى المقاهي في نطاق قسم ثالث الإسماعيلية، فيما استمعت النيابة إلي أقوال المتهم بارتكاب الواقعة "زميل المجني" في العمل وشاهد الواقعة عامل في إحدى المقاهي.