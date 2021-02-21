المرصد السورى: اشتباكات داخلية بين عناصر ميليشيا السلطان مراد التابعة لتركيا فى شمال حلب

كتب أحمد عرفة

أكد المرصد السورى، نشوب اشتباكات داخلية بين عناصر ميليشيا "السلطان مراد" التابعة لتركيا في شمال حلب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن الاحتياجات الإنسانية فى أنحاء سوريا تزداد بعد مرور عشر سنوات على "النزاع المسلح"، وأرجعت ذلك إلى عدة عوامل منها المعارك المسلحة وتدهور الاقتصاد بالإضافة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن خدمات المياه والصحة والبنية الأساسية للصرف الصحى فقيرة أو منعدمة بأنحاء سوريا، وبحلول يناير الماضي، وصل عدد من يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية إلى 13,4 مليون شخص، بما يزيد بمقدار مليونين عن العام السابق لذلك، وفقا لما جاء على الموقع الإلكترونى لمنظمة الأمم المتحدة.