الصفحة الأولى لـ"نيويورك تايمز" بـ500 ألف نقطة أبيض وأسود أشارة لوفيات كورونا بأمريكا

ذكى مكاوى

أفردت صحيفة ذا نيويورك تايمز صفحتها الأولى بالكامل، حول اقتراب الولايات المتحدة الأمريكية من تسجيل وفيات تقدر بنصف مليون مواطن أمريكى منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن، حيث قامت الصحيفة الشهيرة بوضع عدد نقاط يصل إلى نفس عدد الوفيات باللون الأسود.

كما أرفقوها بكتابة توقيت الوفيات والفترات التى شهدت كل 50 ألف من المتوفيين تأثراً بالإصابة بكورونا، حينما كتبوا الفترات التي شهدت زيادة كبيرة فى عدد الوفيات منذ اليوم الأول لتسجيل أول حالة وفاة متأثرة بالإصابة بكورونا فى الـ 29 من شهر فبراير لعام 2020 وحتى اليوم بعد مرور عام كامل.



الصفحة الأولى من ذا نيويورك تايمز

وعلق الحساب الرسمى لصحيفة ذا نيويورك تايمز عبر فيس بوك على شكل الصفحة بكتابة : " الصفحة الأولى من ذا نيويورك تايمز في 21 فبراير 2021 ، حيث تقترب الولايات المتحدة من 500000 حالة وفاة من Covid-19. كل نقطة تمثل الحياة المفقودة.

كما أكدت الصحيفة، أنه لا يوجد دولة فى العالم شهدت مثل هذا العدد من الوفيات، فقد تجاوز إجمالى الأمريكيين الذين لقوا حتفهم بسب الجائحة هؤلاء الذين قضوا فى الحربين العالميتين الأولى والثانية وحرب فيتنام مجتمعين.



ذا نيويورك تايمز عبر فيس بوك

لكن فى الوقت ذاته رأت الصحيفة، أن هذا الرقم الفارق يأتى فى لحظة أمل، مع انخفاض حاد فى اعداد الإصابات وتباطؤ معدل الوفيات وتوزيع اللقاحات بشكل ثابت، إلا أن أحد الأمور التي تبعث على القلق هو ظهور سلالات جديدة، وربما يستغرق الأمر أشهر قبل احتواء الوباء.

وقالت نيويورك تايمز، إن كل حالة وفاة تركت أعداد غير معروفة من المشيعين، وفقد هائل عبر المدن والبلدات المختلفة، وخلفت كل وفاة فراغا فى المجتمعات المختلفة فى أمريكا، ووجد الأحياء أنفسهم بين أماكن شاغرة شغلها من قبل أزواجهم او آبائهم أو جيرانهم أو أصدقائهم يمثلون 500 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد.