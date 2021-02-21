اليوم السابع
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الجيش اليمنى يحبط عدّة هجمات للحوثيين.. ومقتل 70 عنصرا من الميليشيا

الأحد، 21 فبراير 2021 06:16 م
الجيش اليمنى يحبط عدّة هجمات للحوثيين.. ومقتل 70 عنصرا من الميليشيا الجيش اليمنى - أرشيفية
أ ش أ

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أحبطت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية (التحالف العربي)، اليوم /الأحد/ عدّة هجمات انتحارية شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في عدة جبهات غرب محافظة مأرب.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري "أن أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجمات هي الأعنف شنتها مليشيا الحوثي بشكل متتالي في محاولة لتحقيق أي تقدم في جبهات هيلان والمشجح والكسارة، إلا أنها فشلت أمام يقظة وصلابة الأبطال".
وأضاف المصدر" أن المعارك التي استمرت لساعات أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 70 عنصراً من مليشيا الحوثي، إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال".. مشيراً إلى أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش اليمني حيث دمّرت 5عربات مدرعة و2 أطقم كانت تحمل تعزيزات للمليشيا في جبهتي الكسارة وهيلان.
واستهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات مواقع متفرقة للمليشيا الحوثية في المشجح وهيلان والكسارة، مخلفاً خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.


اليمن

الجيش اليمنى

ميليشيا الحوثى

الإرهاب فى اليمن

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