اليوم السابع
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التضامن الاجتماعى بالسويس تنقل شاب مشرد إلى دار كبار بلا مأوى

السبت، 20 فبراير 2021 08:49 م
التضامن الاجتماعى بالسويس تنقل شاب مشرد إلى دار كبار بلا مأوى الشاب المشرد
السويس - سيد نون

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أنقذت مديرية التضامن الاجتماعى بالسويس، شاب مريض نفسى من الشارع عقب نشر صورته من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى .

استجابت مديرية التضامن الاجتماعى للمواطنين، عقب نشر صورة هذا الشاب على مواقع التواصل الاجتماعى نقلت سيارة الإسعاف الشاب الى قسم الطب النفسي بمستشفى السويس العام .

ومن جانبه قال مصدر بمديرية التضامن الاجتماعى بالسويس، إن المديرية نقلت الشاب الى قسم الطب النفسي بمستشفى العام لتشخيص حالته الصحية وعقب الاطمئنان عليه سيتم نقله الى دار كبار بلا مأوى، لافتا انه سيتم ارسال بياناته الى وزارة من اجل التواصل مع ذويه.

وأضاف المصدر بمديرية التضامن الاجتماعى بالسويس، أن هناك فريق تدخل سريع للتعامل مع أى حالات سيتم الابلاغ عنها او نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعى من اجل مأوى الأطفال والكبار وخصوصا فى ظل هذا الطقس الحالي.

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نقل الشاب فى سيارة إسعاف
 
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الشاب فى الشارع
 

 

 


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