البحث عن عاطل استغل انشغال قائد سيارة بحادث تصادم واستولى عليها بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات للقبض على عاطل متهم بسرقة سيارة من قائدها، حيث غافله فر هاربا بها بمنطقة الهرم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد تعرض سيارة للسرقة على يد أحد الأشخاص، وذكر مالك السيارة، أن المتهم غافله واستغل انشغاله بوقوع حادث تصادم بينه وبين سيارة تاكسي، واستولى على السيارة وفر هاربا.

أشار إلى أنه حاول مطاردته، إلا أنه لم يتمكن من ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.