اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 02:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الانتهاء من تبطين 1036 كيلو بالترع فى 20 محافظة من إجمالى 6414 كيلو

الأحد، 21 فبراير 2021 01:00 ص
الانتهاء من تبطين 1036 كيلو بالترع فى 20 محافظة من إجمالى 6414 كيلو تأهيل الترع
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس محمود السعدى المشرف على مشروعات تأهيل وتبطين الترع، أن ما تم تأهيله فى مشروع تبطين الترع بلغ اليوم 1036 كيلو متر فى 20 محافظة، فيما يبلغ إجمالى الأطوال المتعاقد عليها للتأهيل بلغت 6414 كيلو متر فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم تأهيل 4 كيلو متر ترع الْيَوْمَ.
 
وأضاف السعدى أن الادارات العامة للرى مستمرة بواسطة المهندسين والفنيين وأطقم التنفيذ من المقاولين والشركات المنفذة في متابعة وتنفيذ أعمال التأهيل للترع بنطاق الجمهورية.
 
وأوضح السعدى أن تلك الاعمال تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتى تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية .
 
وتبلغ تكلفة كيلو التبطين إلى حوالى 3 ملايين جنيه، والنوع الأهم فى التبطين يتم بطبقة من الأحجار سمك 30 سم وعليه طبقة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وهناك نوع آخر خرسانة مسلحة وخرسانة عادية عليه طبقة من الرمال المثبتة ويتم تحديد نوع التبطين طبقا لطبيعة التربة المارة بها الترعة.
 
 

الرى

تبطين الترع

تأهيل الترع

الموارد المائيه

اخبار

اخبار اليوم

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الرى يكذب الشائعات: المزارعون لن يتحملوا أى تكاليف مقابل تأهيل الترع

الخميس، 11 فبراير 2021 09:30 م

الرى تنفذ قرار إزالة لحائط اعترض عملية تأهيل ترعة بأسيوط

الأربعاء، 10 فبراير 2021 04:02 م

محافظ المنيا يتابع تطوير وإعادة تأهيل ترعة حافظ الشرقية بأبو قرقاص

الأربعاء، 13 يناير 2021 04:40 م

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من مشروع تأهيل الترع فى زمن قياسى

الإثنين، 11 يناير 2021 07:08 م

وزير الرى يتابع موقف تأهيل الترع والأعمال المخطط تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 03:38 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة