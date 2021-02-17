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الرى تعلن الانتهاء من تأهيل وتبطين 1012.8 كيلو متر ترع فى 20 محافظة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 05:00 ص
الرى تعلن الانتهاء من تأهيل وتبطين 1012.8 كيلو متر ترع فى 20 محافظة تبطين ترع
كتبت أسماء نصار

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قال المهندس محمود السعدى المشرف على مشروعات تأهيل وتبطين الترع، إن ما تم تأهيله فى مشروع تبطين الترع بلغ 1012.8 كيلو متر فى 20 محافظة، فيما يبلغ إجمالى الأطوال المتعاقد عليها للتأهيل بلغت 6255.6 كيلو متر فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم تأهيل 5.75 كيلو متر ترع.

وأضاف السعدى، أن الإدارات العامة للرى مستمرة بواسطة المهندسين والفنيين وأطقم التنفيذ من المقاولين والشركات المنفذة في متابعة وتنفيذ أعمال التأهيل للترع بنطاق الجمهورية.


وأوضح السعدى، أن تلك الأعمال تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتى تهدف الى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.


يشار إلى أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سوف يسهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، و المساهمة فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل ذلك على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع بالإضافة إلى أن هذا المشروع يُعتبر من المشروعات كثيفة العمالة مما يساعد في تحقيق أهداف الدولة فى القضاء على البطالة.


وتبلغ تكلفة كيلو التبطين إلى حوالى 3 ملايين جنيه، والنوع الأهم فى التبطين يتم بطبقة من الأحجار سمك 30 سم وعليه طبقة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وهناك نوع اخر خرسانة مسلحة وخرسانة عادية عليه طبقة من الرمال المثبتة ويتم تحديد نوع التبطين طبقا لطبيعة التربة المارة بها الترعة.


 


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