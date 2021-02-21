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اعتقال 21 شخصا وسط احتجاجات وأعمال شغب فى برشلونة بإسبانيا

الأحد، 21 فبراير 2021 12:27 ص
اعتقال 21 شخصا وسط احتجاجات وأعمال شغب فى برشلونة بإسبانيا اسبانيا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم اعتقال 21 شخصا وسط احتجاجات وأعمال شغب في برشلونة بإسبانيا.

تتحول شوارع العديد من المدن الإسبانية إلى ساحات قتال حقيقية فى إطار الاحتجاجات على اعتقال مغنى الراب بابلو هاسل، التى انتهت بأعمال شغب عنيفة خطيرة تركت فيها صور الرعب التى شوهدت فيها من ضرب رجال الشرطة بالحجارة على الرأس ، وفقدان إحدى المتظاهرات لعينها.

وقالت قناة "اتينا3" على موقعها الإلكترونى إن الللة الثالثة من الاحتجاجات تجاوزت الصخب المطالب بحرية التعبير ودعم هاسل، وركزوا على غضبهم فى برشلونة على تصرفات شرطة مكافحة الشغب فى الليلتين السابقتين ، والتى انتهت بـ50 معتقل وفتاة فقدت إحدى العينين، بسبب إطلاق قذيفة من الشرطة.

 

 


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