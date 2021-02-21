أوقاف الوادي الجديد تختتم برنامج إثراء قواعد اللغة العربية لدى الأئمة والخطباء

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

اختتمت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، الدورة التدريبية التنشيطية للأئمة في اللغة العربية بمركز الخارجة.

وقال الدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، إن المديرية أنهت دورة تدريبية لـ 50 إمامًا بمقر كلية الزراعة بمدينة الخارجة في اللغة العربية ضمن بروتوكول تعاون مع جامعة الوادي الجديد، لتدريب وتأهيل الأئمة.

وأضاف شاهين، أن الدورة استمرت لمدة 4 أيام وبدأت الأربعاء الماضي يوم 17 فبراير الجاري، وذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة.