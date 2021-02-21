اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 05:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف الوادي الجديد تختتم برنامج إثراء قواعد اللغة العربية لدى الأئمة والخطباء

الأحد، 21 فبراير 2021 04:09 م
أوقاف الوادي الجديد تختتم برنامج إثراء قواعد اللغة العربية لدى الأئمة والخطباء مديرية الاوقاف بالوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختتمت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، الدورة التدريبية التنشيطية للأئمة في اللغة العربية بمركز الخارجة.

وقال الدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، إن المديرية أنهت دورة تدريبية لـ 50 إمامًا بمقر كلية الزراعة بمدينة الخارجة في اللغة العربية ضمن بروتوكول تعاون مع جامعة الوادي الجديد، لتدريب وتأهيل الأئمة.

وأضاف شاهين، أن الدورة استمرت لمدة 4 أيام وبدأت الأربعاء الماضي يوم 17 فبراير الجاري، وذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة.

 


اوقاف الوادى الجديد

الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه

اخبار عاجله

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة