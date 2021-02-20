7 نصائح لحياة صحية أفضل.. لا تفرط فى الأكل وتجنب التدخين

كتبت مروة هريدى

الحفاظ على الصحة العامة أمر مهم جدًا إذا كنت ترغب فى أن تعيش فترة أطول بصحة جيدة وتستمتع بها وتتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة، وهنا يأتى دور التغذية السليمة التى تعتبر أساس الحياة، ويرصد موقع " onlymyhealth" بعض النصائح الغذائية المفيدة لتحسين الصحة.

- فيما يلى.. 7 نصائح غذائية لصحة جيدة دون أمراض:

1- عدم الإفراط فى الأكل

الأكل مهم جدًا لمد الجسم بالطاقة اللازمة، ولكن من الضرورى أن يكون صحيا وعدم الإفراط فيه لأن هذا الأمر مهم جدًا لصحة العقل والجسم.

2- تناول المزيد من المكسرات

المكسرات من الأطعمة التى توفر فوائد صحية لا حصر لها للجسم، لأن المكسرات غنية بمضادات الأكسدة والألياف والبروتين وفيتامينات B6 و E ومعادن مثل النحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم، كما تقى من الإصابة بالعديد من الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم.

3- الكركم

يحتوى الكركم على فوائد للجسم لا تعد ولا تحصى، حيث إن للكركم خصائص مضادة للالتهابات وللأكسدة تساعد فى تعزيز صحة القلب والدماغ والرئة، كما يحمى من الإصابة بالسرطان.

4- تناول القهوة أو الشاى

تناول كوب من الشاى أو القهوة يوميًا يمكن أن يحميك من الأمراض المزمنة، بصرف النظر عن أضرار الكافيين، فإن الشاى والقهوة يحتويان على مادة الكاتيكين والبوليفينول اللتين يوفران العديد من الفوائد الصحية والوقاية من الأمراض.

5- الحفاظ على النشاط البدنى

من خلال ممارسة الرياضة بانتظام، حيث يكفى التمرين لمدة نصف ساعة يوميًا للحفاظ على نشاطك باستمرار، حيث يُعزز ذلك الرفاهية العامة ويقلل من مخاطر الوفاة المبكرة.

6- الإقلاع عن التدخين

التدخين ضار بالصحة نحن نعلم ذلك فهو يُقصر العمر الافتراضى إلى 10 سنوات، لذلك من الضرورى الإقلاع عنه للوقاية من أمراض مثل السرطان وغيرها.

7- النوم جيدًا

تجنب أى قلق أو توتر تشعر به وحاول أن تنعم بعدد ساعات نوم مناسبة للحصول على قسط كافى من الراحة، فالنوم السليم مفيد لعقل وجسم سليم أيضًا.