اليوم السابع
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4 أشخاص يقتلون بائع خضار بالسواطير لخلافات بينهم فى الوادى الجديد

السبت، 20 فبراير 2021 11:40 ص
4 أشخاص يقتلون بائع خضار بالسواطير لخلافات بينهم فى الوادى الجديد جثه - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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لقى شخص مصرعه بعد تعدى 4 أشخاص عليه بالضرب داخل مسكن مستأجر فى منطقة عين الدار التابعة لمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، حيث قاموا باقتحام المسكن وانهالوا عليه بالضرب بساطور وأسلحة بيضاء مما أدى لمصرعه على الفور، وانتقلت قوة شرطة من إدارة البحث الجنائى ومباحث قسم شرطة الخارجة إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد اخطارا إلى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بمقتل شاب فى مطلع العقد الثالث من العمر ويعمل بائع خضار وفواكه بمدينة الخارجة وموطنه الأصلى محافظة أسيوط، وذلك بعد أن تعدى على آخرين بالضرب، وأفاد شهود عيان أن هذا الشاب قدم إلى المنطقة منذ حوالى 6 أشهر ويعمل بائع خضار ولا تربطه أية علاقات بالجيران، وفوجئوا باقتحام هؤلاء الأشخاص المسكن فى ساعة متأخرة بعد منتصف ليلة أمس وقتلوه لخلافات بينهم وقد تكون ثأر قديم.

جرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة لحين كشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق 

 

 

 


مقتل بائع خضار

تعدى على بائع خضار بالاسلحة البيضاء بالخارجة

الوادى الجديد

مدير امن الوادى الجديد

خلافات

مصرع بائع خضار على يد 4 اشخاص

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