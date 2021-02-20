يعزف على السمسمية.. "بلال" طفل من ذوى الهمم يُحيى تراث أشهر آلة بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

رغم إعاقته البصرية إلا أنه أصبح أشهر وأفضل عازف على آلة السمسمية فى الإسماعيلية، حيث استطاع بإرادته قهر الصعاب والظروف ليتحول لأيقونة تبعث البهجة والسرور، إنه الطفل بلال أحمد محمد عطية 15عامًا طالب فى الصف الأول الثانوى بمدرسة النور لرعاية المكفوفين بمحافظة الإسماعيلية .

وقال الفنان بلال، إن فكرة تعلمه العزف على آلة السمسمية جاءت له أثناء حضوره إحدى الاحتفالات وكانت بها فرقة سمسمية، فتمنى أن يتعلم العزف وعرض الأمر على الفنان رضا قنديل الذى وافق، وبدأ التدريب بالفعل منذ فترة قصيرة بمكتبة مصر العامة مع الفرقة.

وحصل بلال على المركز الأول والميدالية الذهبية، فى إلقاء الشعر فى مسابقة الحلم المصرى التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية خلال شهر نوفمبر2017، كما حصل على العديد من شهادات التقدير من محافظة الإسماعيلية، وبيت العيلة بالإسماعيلية، والتربية والتعليم، ويحفظ القرآن ومتفوق فى دراسته وترتيبه الأول كل عام على المدرسة.

كما حصل بلال على المركز الأول فى الملتقى الثالث لذو القدرات الخاصة من مؤسسة أولادنا على مستوى العالم، وفاز بالقاء الشعر على مستوى 36 دولة عن قصيدة ماتستعمنيش ، كما شارك فى الملتقى الرابع لمؤسسة اولادنا .

ويحلم بلال، أن يصبح ممثلًا كبيرًا مثل الفنان أشرف عبدالباقى، والذى يتابعه باستمرار بالإضافة إلى الفنان سامح حسين، لافتًا إلى أنه يلقى الشعر مثل قصيدة "ما تستعمنيش" التى تتحدث عن المكفوف ونظرة المجتمع له، مشيرًا إلى أنه لم يشعر بأنه مختلفا عن الآخرين، فهو يقوم بأعمال لا يستطيع المبصر القيام بها وأن يتم الاهتمام بذوى الهمم وخاصة الموهوبين منهم.