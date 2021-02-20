وزير النقل يصل محور ديروط الحر بأسيوط لتفقد نسب التنفيذ

وصل المهندس كامل الوزير وزير النقل، محافظة أسيوط لتفقد أعمال التنفيذ بمحور ديروط العلوى الحر على نهر النيل والذي يربط بين الطرق "الصحراوي الشرقي، والصحراوي الغربي، والزراعي" بتكلفة اجمالية تصل إلى مليار و700 مليون جنيه في مرحلته الأولى.

في هذا السياق أشار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إلى أن محور ديروط الحر يعد نقلة نوعية كبيرة في حركة النقل والمواصلات ويساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية لأنه يشمل على 13عمل صناعي منها 2 كباري رئيسية هي (كوبري أعلي نهر النيل بطول حوالي 1000 م وكوبري علي السكة الحديد بطول 865 م أعلى طريق "أسيوط/سوهاج" الزراعي وسكة حديد "القاهرة/أسوان" والترعة الإبراهيمية ب 4 فتحات ملاحية 2 رئيسية و2 فتحة مساعدة و10 كبارى سطحية و1 بربخ لمخرات السيول حيث يصل طوله 15 كيلو متر وعرض 21 متر على حارتين مرور لكل اتجاه وبعرض 7.5 متر للاتجاه الواحد .

وأضاف أن مشروع محور ديروط العلوي من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة خلال الأونة الأخيرة والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 لافتاً إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ مثل تلك المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكباري لتسهيل النقل والانتقال بين الشرق والغرب وتقديم الخدمات للمواطنين بمحافظات الصعيد.