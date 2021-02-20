اليوم السابع
Ads
السبت، 20 فبراير 2021 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 2 وإصابة 10 جراء انقلاب حافلة فى باكستان

السبت، 20 فبراير 2021 02:39 م
مصرع 2 وإصابة 10 جراء انقلاب حافلة فى باكستان انقلاب حافلة - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 10 آخرون؛ إثر انقلاب حافلة كانت تقلهم اليوم /السبت/ على أحد الطرق في مدينة "فيهارى" الباكستانية، ونقلت قناة "سماء تي في" الباكستانية عن فرق الإنقاذ أن الحادث وقع عندما حاول سائق الحافلة تجنب الاصطدام بدراجة نارية، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج حيث إن حالة العديد منهم خطيرة.


انقلاب حافلة

باكستان

فيهارى

حادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

باكستان: على أمريكا التشاور مع طالبان إذا أرادت تأخير الانسحاب من أفغانستان

الجمعة، 19 فبراير 2021 09:18 م

كورونا حول العالم.. السعودية تسجل 337 إصابة و4 وفيات.. جورجيا تسجل أعلى معدلات البطالة بسبب الوباء.. باكستان تسجل 1245 إصابة جديدة وكوريا الجنوبية 561 حالة.. تونس تؤكد الحصول على 8 ملايين و800 ألف جرعة لقاح

الجمعة، 19 فبراير 2021 07:00 م

باكستان تسجل 1245 إصابة جديدة بكورونا و كوريا الجنوبية ترصد 561 حالة

الجمعة، 19 فبراير 2021 07:58 ص

باكستان تحصل على 2.8 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا ضمن مبادرة كوفاكس

الخميس، 18 فبراير 2021 05:51 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة