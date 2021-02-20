مصرع 2 وإصابة 10 جراء انقلاب حافلة فى باكستان

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 10 آخرون؛ إثر انقلاب حافلة كانت تقلهم اليوم /السبت/ على أحد الطرق في مدينة "فيهارى" الباكستانية، ونقلت قناة "سماء تي في" الباكستانية عن فرق الإنقاذ أن الحادث وقع عندما حاول سائق الحافلة تجنب الاصطدام بدراجة نارية، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج حيث إن حالة العديد منهم خطيرة.
مصرع 2 وإصابة 10 جراء انقلاب حافلة فى باكستانالسبت، 20 فبراير 2021 02:39 م
انقلاب حافلة - أرشيفية
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