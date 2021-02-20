محافظ جنوب سيناء: جاهزون لاستقبال السياحة الروسية الفترة المقبلة

إبراهيم حسان

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة جاهزة لاستقبال السياحة الروسية في الفترة المقبلة، مؤكدا أن روسيا كانت أكبر مورد للسياحة إلى الدولة المصرية، وهناك رغبة حاليا من أجل عودة السياحة الروسية لشرم الشيخ مرة أخرى.

أضاف فودة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" الذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، على قناة إكسترا نيوز، أنه تم استقبال وفدا روسيا مكون من 10 أشخاص الشهر الماضى، مختص بمراجعة الإجراءات الأمنية في مدينة شرم الشيخ وكذلك الغردقة، وكانت تتضح على وجوههم رغبة في فتح صفحة جديدة لعودة السياحة الروسية إلى مصر فى الفترة المقبلة.

وأوضح المحافظ، أن الوفد الروسى تفقد مطار شرم الشيخ والسور المقام حول المطار، إضافة إلى الاضطلاع على الأجهزة الجديدة المستخدمة فى المطار.

تستعد المطارات السياحية لاستقبال السياح الروس خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تأكد وفد أمنى روسى فى زيارته الأخيرة من الإجراءات الأمنية المتبعة بمطارى شرم الشيخ والغردقة، وهى الزيارة التى عجلت باتخاذ قرار عودة الرحلات إلى المنتجات السياحة خاصة، وأن الإجراءات بالمطارات وصلت إلى معدلات متميزة.