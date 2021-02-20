محافظ بورسعيد: ظهور جثمان الضحية الثانية للانش الغارق على شاطئ رفح الفلسطينية

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه تمت إجراءات تسلم جثمان الشهيد ماهر جابر خلة، بعد ظهوره على شاطئ رفح الفلسطينية، وتم تكليف هيئة الإسعاف بدفع إحدى السيارات التابعة لها من مدينة العريش لاستلام الجثمان ونقله إلى مستشفى العريش، تمهيدا لإعادته إلى محافظة بورسعيد بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.









وأضاف المحافظ، أنه تم توسيع دائرة البحث عن باقي شهداء الحادث في المنطقة الممتدة من شرق منطقة بالوظة حتي العريش والتعامل مع حسابات التيارات المائية التي قد تكون دفعت بباقي جثامين الشهداء، مؤكدا أن جميع الجهات المسئولة في الدولة تولي اهتماما كبيرا بالحادث للعثور علي باقي الشهداء.

وقدم محافظ بورسعيد التعازي لأسرة الشهيد ماهر جابر سائلا المولي أن يتغمده بواسع رحمته وباقي الشهداء وان يوفق فرق البحث في العثور علي زملائه المفقودين.



