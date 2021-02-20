محافظ الغربية يناقش موقف 830 مشروعا بإجمالى 24 مليار جنيه فى اجتماعه الأسبوعى

الغربية محمد طارق

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعاً مع مديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام والأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد.

استعرض المحافظ مع الحاضرين نسب تنفيذ مشروعات المديريات والبالغ عددها 830 مشروعا بإجمالي 24 مليار 896 مليون جنيه، حيث تم مناقشة الموقف الحالي بمستشفيات (بشبيش، حميات المحلة وصدر بسيون)، كما ناقش المحافظ موقف مشروعات المجزر الآلي بشبشير الحصة وتأهيل وتبطين الترع، وكذلك تم استعراض موقف مشروعات مديريات (التربية والتعليم، الطرق، الري، الإسكان، الأوقاف، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، الزراعة، التموين، الطب البيطري وقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، الطرق والكبارى والاتصالات).

وناقش المحافظ موقف المشروعات المتعثرة وآليات تفعيلها والانتهاء منها فى أسرع وقت، وخلال الاجتماع تم التوجيه بدراسة إمكانية إنشاء كورنيش بمدينة بسيون، تبرع الأهالى بقطعة أرض لإنشاء مدرسة تعليم أساسى بإحدى قرى زفتى وخطط رد الشيء لأصله بالمحلة وطنطا.

كما استعرض المحافظ موقف مشروعات الرصف ضمن أربع خطط هى (رد الشيء لأصله، الإضافية، الاستثمارية وتطوير العشوائيات)، حيث وجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أى شركة تقوم بالحفر عقب عمليات الرصف، مشدداً على الالتزام باستلام كافة الطرق فى مواعيدها وبأعلى المواصفات القياسية.

وفى نهاية الاجتماع وجه المحافظ الشكر لرؤساء المراكز والمدن والأحياء على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية خاصةً خلال موجة الطقس الأخيرة، مطالباً ببذل المزيد من الجهد خاصةً فى قطاع النظافة، وتحديد أماكن صالحة لإقامة أكشاك وعربات متنقلة.