محافظة سوهاج تتلقى 137 ألفا و551 طلب تصالح فى مخالفات البناء

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، أنه تم تلقي 137 ألفاً ,55 طلب تصالح تقدم بها المواطنون بسوهاج منذ بدء التصالح وحتى الآن، وتحصيل مبلغ 618 مليونا 890 ألف جنيه، لافتا إلى انتهاء المدة الزمنية المحددة لتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء بنهاية 31 ديسمبر، مناشدا المواطنين ممن لم يتقدموا، بسرعة التقدم بطلبات التصالح خلال الأيام القليلة المتبقية.

وأوضح "الفقى" أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية توافد أعداد كبيرة من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 م ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 م ولائحته التنفيذية، وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

وأكد المحافظ، استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدن والأحياء حتى السادسة مساء، بالإضافة إلى تلقي الطلبات بالوحدات القروية تيسيرا على المواطنين؛ وذلك حتى انتهاء المدة المحددة الخميس القادم.