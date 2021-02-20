اليوم السابع
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كشف غموض العثور على جثة شاب وسط منطقة زراعية فى الصف

السبت، 20 فبراير 2021 11:38 ص
كشف غموض العثور على جثة شاب وسط منطقة زراعية فى الصف سيارة إسعاف-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، غموض العثور على جثة شاب وسط منطقة زراعية بالصف، وتبين أن سائق توك توك قتله لمطالبة المجني عليه المتهم بسداد مبلغ مالي مستحق عليه، فاستدرجه لمكان العثور على الجثة، والتعدى عليه بسلاح أبيض، وتبين أن المتهم محبوس على ذمة قضية مخدرات.
 
 
تلقى مركز شرطة الصف بلاغا يفيد العثور على جثة شاب وسط منطقة زراعية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة الضحية، مصابا بعدة طعنات، وكشفت التحريات أن مرتكب الجريمة سائق توك توك، بسبب خلافات مالية، ومطالبة الضحية للمتهم برد مبلغ مالي مستحق عليه.
 
 
وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم محبوس على ذمة قضية مخدرات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

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