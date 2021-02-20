قبرص تعلن تلقيح 57 ألف شخص والجزائر تسجل 164 إصابة بكورونا

نيقوسيا /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة القبرصية، اليوم السبت، أن 56 ألفا و791 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إنها تهدف إلى استكمال التطعيمات بالجرعة الأولى للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، والمهنيين فى مجال الصحة، و الذين ينتمون إلى فئات معينة من السكان.

وبدأت السلطات الصحية أيضًا فى إعطاء اللقاحات للمصابين بالفشل الكلوى والذين يحتاجون إلى غسيل الكلى.

وقالت الوزارة إنها تتوقع استخدام 130 الفا و440 جرعة من اللقاحات الثلاثة المرخصة فى الشهر المقبل، مضيفة أنه عندما يتم نشرها بالكامل، يمكن لأطقم التطعيم إعطاء 15000 لقاح يوميًا ، على الرغم من نقص الإمدادات حتى الآن.

وأفادت صحيفة سيبرس ميل القبرصية على موقعها الإلكترونى أن 19221 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح بينما حصل 37570 على الجرعة الأولى، ومعظمهم من كبار السن.

فيما أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم تسجيل 164 حالة إصابة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة فى يوم واحد.

وقال الناطق - فى مؤتمره الصحفى اليومى - إن إجمالى الإصابات ارتفع إلى 111 ألفا و764 إصابة، بينما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 2960 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 77 ألفا و940 حالة، بعد شفاء 143 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 16 مصابا فى العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا فى الجزائر قد بلغت 1133 إصابة فى يوم واحد، وتم تسجيلها فى 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 10 مساء إلى 5 صباحا فى 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.