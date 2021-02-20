فصل التيار الكهربائى عن 21 منطقة بمركز نقادة فى قنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز نقادة جنوب قنا، فصل التيار الكهربائي اليوم السبت لعدد من المناطق وذلك لأعمال الصيانة الدورية لشركة الكهرباء.
وأوضحت الوحدة المحلية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن 21 منطقة وهى "عمارات الشيخ حسين - بنزينة الوطنية - حاجر دنفيق - ترعة شهد - نادي نقادة الرياضي - كوبري دنفيق - قرقطان - اسمنت - بشلاو - عزبة طايع - نجع القليلة - دنفيق الجديدة - الحرزات - العربات - نجع ابو عديل - عزبة عبد المولى - صوص - ترعة صوص - السدر - القرية - الصليبة " من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 11 صباحا.
وأهابت الوحدة المحلية، بالمواطنين تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة وحتى عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة بتلك المناطق.
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