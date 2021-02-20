فصل التيار الكهربائى عن 21 منطقة بمركز نقادة فى قنا

وأوضحت الوحدة المحلية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن 21 منطقة وهى "عمارات الشيخ حسين - بنزينة الوطنية - حاجر دنفيق - ترعة شهد - نادي نقادة الرياضي - كوبري دنفيق - قرقطان - اسمنت - بشلاو - عزبة طايع - نجع القليلة - دنفيق الجديدة - الحرزات - العربات - نجع ابو عديل - عزبة عبد المولى - صوص - ترعة صوص - السدر - القرية - الصليبة " من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 11 صباحا.



وأهابت الوحدة المحلية، بالمواطنين تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة وحتى عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة بتلك المناطق.