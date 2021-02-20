فرق طبية من جامعتى الزقازيق والأزهر يجرون الكشف المجانى على المواطنين بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، عن تواجد أطباء برتوكول كلية الطب بجامعتى الزقازيق والأزهر للكشف الطبى على المواطنين مجانا بمستشفى الغردقة العام.

وبدأت اليوم السبت ، من التاسعة صباحا والتى تستمر حتى الخميس المقبل الموافق 25 فبراير الجارى مستشفى الغردقة العام ، فى استقبال فريق طبى من جامعة الزقازيق مكون من الدكتور نبيله حفظى أستاذ علاج الأورام ، والدكتور محمد مصطفی غراب ، مدرس جراحة الأورام ، والدكتور يوسف أحمد الأيمن مدرس الجراحة العامة والأورام ، والدكتور عصام سعد أستاذ جراحة القلب والصدر ، والدكتور أحمد الأيمن عبد العال أستاذ جراحة المسالك البولية، والدكتور محمد بدوي، مدرس جراحة العظام.

ومن جامعة طب الأزهر يتكون الفريق الطبى الذى بدأ عمله اليوم السبت وسيستمر أيضا حتى نهاية الاسبوع بمستشفى الغردقة العام ، للكشف المجانى على المواطنين مكون من الدكتورة نعيمة محمد إسماعيل أستاذ طب السمع والإتزان ، والدكتور أسماء جمال الدين محمد أستاذ جراحة طب العيون ، والدكتوره شيماء معوض الحلفاوى مدرس جراحة الأوعية الدموية ، والدكتور محمد سمك مدرس امراض القلب بمعهد القلب بإمبابة .