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طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 9 درجات

السبت، 20 فبراير 2021 08:00 ص
طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 9 درجات حالة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم السبت، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد.
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة ونشاط رياح على جنوب سيناء.
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.
 

درجات الحرارة اليوم السبت

 
القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.

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