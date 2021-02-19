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أمطار ورياح تعود من جديد.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل

الجمعة، 19 فبراير 2021 03:30 م
أمطار ورياح تعود من جديد.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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الأرصاد

الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من غدا السبت 20 فبراير 2021 إلى الخميس 25 فبراير 2021 وهى كالتالى:

يوم السبت 20 فبراير

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا) 

نشاط الرياح: على مناطق من جنوب سيناء .

يوم الأحد 21 فبراير

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (30 % تقريبا)

اعتبارا من الإثنين 22 فبراير 2021 الى الثلاثاء 23 فبراير 2021 أمطار متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى يصاحب ذلك نشاط للرياح يوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء .

يوم الإثنين 22 فبراير :

أمطار متوسطة : على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا ) .

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا )

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء 

يوم الثلاثاء 23 فبراير :

أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة (% 50 تقريبا)  

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء على فترات متقطعة ( 70 % تقريبا )

نشاط الرياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد .

يوم الأربعاء 24 فبراير :

أمطار خفيفة إلى متوسطة : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطة ( 40 % تقريبا )  

نشاط الرياح: على مناطق من جنوب سيناء

يوم الخميس 25 فبراير

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطة ( 40 % تقريبا )

نشاط الرياح : على مناطق من السواحل الغربية و جنوب سيناء

يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

 


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