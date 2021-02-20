طقس الخليج.. ممطر فى السعودية ومعتدل فى الكويت وغائم فى الامارات

كتب: أحمد علوى

تشهد منطقة الخليج انخفاض فى درجات الحرارة، فمن المتوقع اليوم أن يكون الطقس فى الامارات انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، و رياح نشطة بالسعودية ، ومعتدل فى الكويت.

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لليوم السبت، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقع امتداد هذه الأجواء على مناطق الرياض، والقصيم، وحائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

ولفت المركز إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-44كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، في حين تكون الرياح السطحية على الخليج العربي.

شمالية غربيه إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس معتدل نهارا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

وفى المساء بارد وهناك رياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة .

الامارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد اليوم السبت طقسا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشرقية، ورطب ليلاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، خاصة على البحر، مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن حركة الرياح تكون شمالية غربية / 15 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س

وأوضح أن موج البحر في الخليج العربي يكون مضطربا فيما يحدث المد الأول عند الساعة 18:10 والمد الثاني عند 06:48 ، والجزر الأول عند الساعة 13:07 والجزر الثاني عند الساعة 23:20.

أما بحر عمان فيكون خفيف الموج حيث يحدث المد الأول عند 17:30 و المد الثاني عند الساعة 02:11 ، والجزر الأول عند الساعة 10:01 والجزر الثاني عند الساعة 21:03 .