جامعة بنها تنظم مؤتمرا تطوير آليات القياس والتقويم فى عصر التحول الرقمى

القليوبية إبراهيم سالم

ينظم مركز القياس والتقويم بجامعة بنها، مؤتمرا لتطوير آليات القياس والتقويم فى عصر التحول الرقمى، غدا الأحد الموافق 21 من فبراير الجارى (online) عبر منصة مايكروسوفت تيمز، برعاية اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة، ويدير فعاليات المؤتمر رئيس المؤتمر الدكتورة عزة أحمد عبدالله، مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، ومقرر المؤتمر الدكتور إيهاب سعد محمدى، المدير التنفيذى لمشروع القياس والتقويم، والدكتور مينا سمير أمين المؤتمر، والدكتورة فاطمة صبحى، أمين المؤتمر.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن الجامعة تتبنى أهدافا استراتيجية لتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية، ويأتى فى مقدمة هذه الأهداف توظيف المستحدثات التكنولوجية واستخدام آليات حديثة في عمليات القياس والتقويم لتحسين المنظومة التعليمية، والارتقاء بمستوى الخريج وفقا لمعايير الجودة القومية والعالمية واحتياجات سوق العمل.

وأشار، إلى أن الجامعة تعقد المؤتمر فى مجال تطوير نظم القياس والتقويم لمواكبة التحول الرقمى، والاستفادة من الخبرات والتجارب والأبحاث فى مجال تطوير نظم القياس والتقويم.

ومن ناحيته أوضح رئيس المؤتمر الدكتورة عزة أحمد عبدالله، مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، أهداف المؤتمر، والتى تتمثل فى مجال تطوير نظم القياس والتقويم، والاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة فى مجال تطوير نظم القياس والتقويم، وتنشيط التبادل الثقافى والتعاون العلمى بين الجامعات العربية والصرية، بالإضافة إلى تطوير نظم التقويم والامتحانات وفقا لمعايير الجودة المحلية والعالمية.

وقال الدكتور إيهاب سعد محمدى، مقرر المؤتمر والمدير التنفيذى لمشروع القياس والتقويم، إن المؤتمر ينطلق خلال 8 محاور هى كالآتى : المحور الأول : نظم التقويم فى مصر مقارنة بالجامعات العالمية، والمحور الثانى تحديات إنشاء بنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية، وطرق الاستفادة منها، والمحور الثالث فيتمثل فى آليات وأساليب قياس المهارات الأدائية.

أما المحور الرابع فيتضمن تجربة الجامعات المصرية فى تطوير نظم القياس والتقويم، والمحور الخامس آليات وأساليب مواجهة مقاومة تغيير نظم القياس والتقويم، والمحور السادس، تطوير ورقة الأسئلة وفقا لمعايير الجودة العالمية، والمحور السابع، تطوير نظم القياس والتقويم لذى الهمم، والمحور الثامن، معوقات تطوير نظم القياس والتقويم.