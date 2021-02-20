اليوم السابع
Ads
السبت، 20 فبراير 2021 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيقية الأحزاب توقع برتوكولا مع ويليس تاورز واتسون لتطوير القيادات الشبابية

السبت، 20 فبراير 2021 01:31 م
تنسيقية الأحزاب توقع برتوكولا مع ويليس تاورز واتسون لتطوير القيادات الشبابية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت بروتوكول تعاون مع شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية المتخصصة فى مجال الاستشارات والوساطة، لتقييم وتطوير القيادات الشبابية، ومثل التنسيقية فى التوقيع النائب أحمد فتحى عضو مجلس النواب والشركة، حامد مبروك، رئيس شركة ويليس تاورز واتسون فى مصر.

 

شارك فى المؤتمر، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والدكتور فريد رئيس حزب المصرى الديمقراطى وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع وتيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل والعميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، والربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر وعدد من نواب التنسيقية بمجلسى النواب والشيوخ.

 

شركة ويليس تاورز واتسن هى شركة إستشارات رائدة عالميًا ومتخصصة فى الوساطة والاستشارات وتعمل فى نحو 140 دولة حول العالم وتأسست فى 1828 ولديها نحو 40 ألف موظف فى مكاتبها حول العالم.

 

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نظمت من قبل مائدة مستديرة تحت عنوان "دور المجتمع المدنى فى النهوض بالدول النامية"، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسي.

 


تنسيقية شباب الاحزاب

اخبار مصر

اخبار التنسيقية

تنسيقية الأحزاب

نواب التنسيقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة