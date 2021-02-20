تنسيقية الأحزاب توقع برتوكولا مع ويليس تاورز واتسون لتطوير القيادات الشبابية

وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت بروتوكول تعاون مع شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية المتخصصة فى مجال الاستشارات والوساطة، لتقييم وتطوير القيادات الشبابية، ومثل التنسيقية فى التوقيع النائب أحمد فتحى عضو مجلس النواب والشركة، حامد مبروك، رئيس شركة ويليس تاورز واتسون فى مصر.

شارك فى المؤتمر، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والدكتور فريد رئيس حزب المصرى الديمقراطى وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع وتيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل والعميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، والربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر وعدد من نواب التنسيقية بمجلسى النواب والشيوخ.

شركة ويليس تاورز واتسن هى شركة إستشارات رائدة عالميًا ومتخصصة فى الوساطة والاستشارات وتعمل فى نحو 140 دولة حول العالم وتأسست فى 1828 ولديها نحو 40 ألف موظف فى مكاتبها حول العالم.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نظمت من قبل مائدة مستديرة تحت عنوان "دور المجتمع المدنى فى النهوض بالدول النامية"، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسي.