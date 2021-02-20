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بالأسماء.. القوى العاملة تعلن تحويل 8.5 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

السبت، 20 فبراير 2021 11:08 ص
بالأسماء.. القوى العاملة تعلن تحويل 8.5 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 27 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 250 عامل مصرى لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا

وقال الوزير،  فى بيان اليوم، إن المستحقات بلغت 542 ألفاً و 625 دولاراً ،أى ما يعادل 8 ملايين و502 ألف و 940 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالى جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأكد الملحق العمالى بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلى الأسماء المستحقة:


 

 

 

 

 

 

 

 


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