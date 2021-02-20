القبض على عاطل بحوزته جوالين بانجو فى فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز فايد من القبض على عاطل أثناء قيادته سيارة ملاكى بقرية سرابيوم بداخلها جوالين من نبات البانجو المخدر، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود إخطار من رئيس مباحث مركز شرطة فايد مفاده بالقبض على عاطل اثناء تواجده بقرية سرابيوم واستقلاله سيارة ملاكى وبتفتيش السيارة تم العثور على جوالين من نبات البانجو المخدر داخل السيارة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات والسيارة، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.