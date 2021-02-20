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الطيران الروسى يحتفل بعودة الرحلات مع "القاهرة" بصورة للأهرامات

السبت، 20 فبراير 2021 05:58 م
الطيران الروسى يحتفل بعودة الرحلات مع "القاهرة" بصورة للأهرامات أهرامات الجيزة
كتب عبد الوهاب الجندى

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احتفت شركة "نورد ستار" الروسية للطيران، بإعلان عودة رحلاتها الجوية إلى العاصمة المصرية القاهرة، قائلة: قامت شركة NordStar Airlines  بتشغيل أول رحلة لها في صيف مشمس، من مدينة "روستوف أون دون" إلى المدينة الأفريقية الأسطورية ذات التاريخ العريق القاهرة".

وقالت وكالة إنتفراكس الروسية: "بدأت شركة نوردستار إيرلاينز اليوم السبت تشغيل رحلات جوية من مطار بلاتوف الدولي (روستوف أون دون) إلى القاهرة (مصر)".

ونشرت صفحة الشركة الروسية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة لأهرامات الجيزة والجمال المزينة احتفالا ببدء الرحلات الجوية بين روسيا ومصر".

أهرامات الجيزة
أهرامات الجيزة

 


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