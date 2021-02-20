السيطرة على حريق فى منزل بمنطقة التعاون بالإسماعيلية دون خسائر بشرية (صور)

الإسماعيلية- صبرى غانم

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية على حريق شب فى منزل معروش بالسبايت بمنطقة التعاون دائرة مركز الإسماعيلية دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق فى منزل معروش بالسبايت بمنطقة التعاون التابعة لقرية الضبعية دائرة مركز الإسماعيلية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الامنية و تم الدفع بسيارات من الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع برئاسة العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية كما انتقل الى مكان الحريق سيارات الإسعاف.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذى شب فى المنزل دون خسائر بشرية، تحرر المحضر اللازم بالحريق واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

حريق منزل





جانب من الحريق

تفحم المنزل